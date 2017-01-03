医疗界可以有太多的故事……2016年，进入3.0时代的搜狐健康，开辟了三个独立IP：狐大医、狐观医改、搜狐医药，我们希望从不同角度记录医界的浮浮沉沉！[详细]
外媒观察，此举或是为了留住医务人员，避免医生数量不足现象发生…[详细]
初期表现出肩部酸楚疼痛时就应该及时正确治疗，否则错过这个最佳治疗时期…[详细]
我们将过去一年5位妇产科医生的科普力作，汇成这一本“新年秘籍”…[详细]
回顾2016，搜狐健康精选出十个让搜狐网友动容的瞬间，我们一起来重温白衣天使的善与美…[详细]
医共体内人、财、物统一管理调配，明确上转和下转病种清单，实现基层首诊和双向转诊，做到“大小医院都是一家人”…[详细]
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