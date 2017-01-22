20余年前，尝试用羊网膜治复发腹膜粘液瘤。W和X费尽气力将一瘸羊赶到外科实验室，取下网膜，送去手术室。忙活半天，下得手术…[详细]
虽然不做院长了，依然是前任院长，就更名为“前任院长日记”，还是可以简称为“院长日记”…[详细]
本文作者在日本行医，今天与大家分享的是他在日本替朋友找关系看病后的遭遇，跟中国大有不同…[详细]
重新投入工作的人们会感到对提不起精神，看看自己是否患了节后综合征…[详细]
从日常生活着手，透过一个个真实的急救故事，采用通俗易懂、图文并茂的多种表述方式，达到“化解万一”防患于未然之目的…[详细]
近年来，宜昌市主动顺应互联网+的趋势，以分级诊疗制度改革为突破口，全面推进医药卫生体制改革…[详细]
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